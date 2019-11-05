Süper Lig’de puan aslanın ağzında

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 10. haftalar itibarıyla liderlik yarışında son yılların en düşük puanlı sezonu yaşanıyor. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un önemli puan kayıpları yaşadığı ligde Aytemiz Alanyaspor, 10. haftayı 19 puanla zirvede bitirdi. Alanya ekibi üç puan sisteminin uygulanmaya başlandığı 1987-1988 sezonundan itibaren oynanan son 33 sezonda 10. haftalar itibarıyla en az puanı toplayan lider olarak kayıtlara geçti.Ligde 10. haftalar itibarıyla 9 sezon sonra ilk üç sırada Anadolu takımları yer aldı. Ligde Alanyaspor 19 puanla liderlik koltuğunda otururken,17 puan toplayan BtcTurk Yeni Malatyaspor ise averajla üçüncü basamağa yerleşti. 2010-2011 sezonunda Bursaspor 10. haftayı lider, Trabzonspor ikinci, Kayserispor ise 3. sırada bitirmişti.