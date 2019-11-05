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maçı hangi kanalda? Valencia Lille ne zaman ve saat kaçta? (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçında ile yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik’in de forma giydiği Fransa ekibi deplasmanda Valencia’yı yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak için savaşacak. Bu keyifli karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak Valencia Lille maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Valencia Lille maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte maça ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 22:18
Valencia Lille maçı hangi kanalda? Valencia Lille ne zaman ve saat kaçta? (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçında ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız ekip, İspanya ligi ekibini devirerek evine 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler Valencia Lille maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? sorusunu yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. Peki, Valencia Lille maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte maça ilişkin tüm detaylar…

VALENCIA LILLE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Valencia Lille Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Valencia Lille maçı hangi kanalda? Valencia Lille ne zaman ve saat kaçta? (Şampiyonlar Ligi)
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