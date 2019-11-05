Yıldızlar feda odasına!

BOYD'A

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YENİDEN

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MARİO

BALOTELLİ

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Yönetim Kurulu, dün haftalık toplantı için bir araya gelirken, gündemin ana maddesi mali konulardı. Yıl sonuna kadar yapılacak ödemeleri tamamlamak adına kaynak arayışlarına girişen siyah-beyazlı idarecilerinToplantıda ocak ayı için şimdiden transfer yapılanması da konuşuldu. Mali yönden sürdürülebilir bir yapı adına maliyetleri aşağı çekmeye çalışanLigin devre arasında gelecek yılı planlayacak olan yönetim, ara transfer döneminde bazı oyuncuları görüşmeye çağıracak.Sözleşmesı 2022'de bitecek olan ve senelikbu isimlerin başında geliyor. Siyah-beyazlılardan yıllıkile de devre arası sözleşme revize etmek için masaya oturmayı planlayan yönetim,'u da görüşmeye çağıracak. Kartal'da bir diğer ana gündem maddesi de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin… Takımın tecrübeli isimlerinin performansından memnun olan siyah-beyazlı yönetim, bu isimlerle bir yıl daha yola devam etme noktasında görüşme sağlayacak.Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, bu sezon Beşiktaş'ın ligdeki 9 maçına da ilk 11'de başlarken 2 golüyle de takımına katkıda bulundu.Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya alınan ve bekleneni veremeyen Tyler Boyd için yönetim devreye girme kararı aldı. Adem Ljajic ile bire bir temasa geçen Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile transferden sorumlu yönetici olan Erdal Torunoğulları, Boyd'u geri kazanmak için düğmeye bastı. ABD'li oyuncuya yakın ilgi gösteren iki yönetici de kendisine güvenini geri kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, son 4 haftada gelen galibiyetlerle birlikte camiada oluşan birlik havasının süreceğini söyledi. Takımın öz güveninin yerine geldiğini ve Yukatel Denizli maçını kazanıp milli araya daha da rahat bir şekilde girmek istediklerini açıklayan Kocadağ,diye konuştu.Serie A'da Verona-Brescia maçında ev sahibi ekibin taraftarları, Balotelli'ye ırkçı söylemlerde bulunurken Beşiktaş taraftarı da hemen devreye girdi. İtalyan futbolcu yapılanlar sonrasında rakibiyle mücadele ederken bir anda topu eline alıp taraftarlara fırlattı. Balotelli güçlükle ikna edilirken Beşiktaş taraftarı da sosyal medyadan "Hak ettiğin değeri hiçbir zaman göremedin", "Seninleyiz Balotelli", "Come to Beşiktaş", "Bize gel gerçek sevgiyi gör" mesajları ile yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ta oynamaya çağırdı.