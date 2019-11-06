Atalanta 10 kişi Manchester City ile berabere kaldı! Atalanta 1 Manchester City 1 (Maç Sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Manchester City deplasmanda İtalyan ekibi Atalanta ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiliz ekibi 7. dakikada Sterling ile öne geçti. İkinci yarının hemen başında Pasalic'in golüyle Atalanta eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmazken, Manchester City'de Gabriel Jesus 43. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Cladio Bravo ise 81'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ATALANTA 1 MANCHESTER CİTY 1 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Atalanta ile karşılaştı. Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golünü 7. dakikada R. Sterling kaydetti. Atalanta'nın golünü ise 49'da M. Pašalić kaydetti. Manchester City'de Gabriel Jesus, 43. dakikada penaltıdan yararlanamazken, Claudio Bravo 81'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

A Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 1-0

Real Madrid (İspanya) - Galatasaray: 6-0

B Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere): 0-4

C Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3

Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 1-1

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya): 1-2

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1