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2 - 1 - (MAÇ SONUCU)

D grubu maçında , 'i 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 7.11.2019 02:27 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 02:27
Bayer Leverkusen 2 - 1 Atletico Madrid - (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Thomas kendi kalesine attığı golle Bayer Leverkusen'i, devre arasında 1-0'lık skorla üstün gönderdi.

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, 55. dakikada Kevin Volland'ın imza attığı golle aradaki farkı 2'ye çıkardı. Maçın 90. dakikada Morata kaydettiği golle skoru ilan etti ve Bayer Leverkusen, Atletico Madrid'i 2-1 yenrek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılşamanın böyle sonuçlanmasıyla Bayer Leverkusen ilk puanını hanesine yazdırırken, Atletico Madrid 7 puanda kaldı.

Grupta 5. hafta karşılşamalarında Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova karşılaşacak. Atletico Madrid, Juventus deplasmanına çıkacak.

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Bayer Leverkusen 2 - 1 Atletico Madrid - (MAÇ SONUCU)
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