Braga Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ta as kadrodan 6 isim kadroda yok

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk 3 maçı mağlubiyetle noktaladı. Sırasıyla Slovan Bratislava, Wolverhampton ve Braga maçlarını yenilgiyle noktalayan Beşiktaş, bugün karşı karşıya geleceği Braga'ya mağlup olduğu takdirde bu sezonki Avrupa serüvenini noktalayacak. Abdullah Avcı'nın aldığı kararla Beşiktaş as takımdan 6 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi. Beşiktaş için Avrupa sahnesinde ya tamam ya da devam niteliği taşıyan maça sayılı saatler kala taraftarlar, Braga Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor.

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İki ekibin kozlarını paylaşacakları UEFA Avrupa Ligi grup etabı 4. maçı, 7 Kasım 2019 Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak. Kara Kartal'ın Avrupa mücadelesi Bein Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin.

Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N'Koudou kadroya dahil edilmedi.