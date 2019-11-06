Erman Toroğlu, UEFA'nın asker selamına soruşturma başlatma kararını yorumladı

Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı içine sindiremeyen Avrupa'ya boyun eğen UEFA, saçmalıklarına bir yenisini daha ekledi… Önce milli futbolcularımızın verdiği asker selamına kafayı takıp soruşturma başlatan UEFA, ardından da Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger maçında attığı golde aynı şekilde sevinen Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi disipline vermişti. Hız kesmeyen UEFA, şimdi de Başakşehir'den Azubuike, Visca, Robinho, Mehmet Topal ve Caiçara için soruşturma başlattığını açıkladı.

MASAYA YUMRUĞUMUZU VURA VURA…

Bu durum karşısında sessiz kalmayan Türk futbol camiası, tek yürek olarak UEFA'ya yanıt verdi. Yeni başkanını seçmek üzere toplanan Kulüpler Birliği, ortak bir deklarasyona imza atarak UEFA'yı kınadı. Toplantı sonrası açıklama yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "İmzaladığımız deklarasyonu UEFA'ya yollayacağız. UEFA'nın siyasi tavrı kabul edilemez. Kulüpler Birliği olarak bu çifte standardı kınıyoruz. 18 başkanımızın da imzası var. Esas olan ülkemizin itibarıdır ve söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Üzerine gide gide, yumruğumuzu masaya vura vura haklılığımızı savunmalıyız" ifadesini kullandı.

YARDIMCI: BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA'nın başlattığı soruşturmaya karşı tüm hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Yardımcı, "Konu üzerinde birlikte çalışıyoruz. Bu selamlama konusunu doğru anlatmamız lazım. Türkiye'yle ilgili oluşturulan yanlış bir algı var. Türk ve yabancı oyuncuların soruşturmaya girmesi meselenin sanıldığı gibi olmadığını da gösteren argümanlardan biri. Bütün yönleriyle değerlendiriyoruz. Bu süreci sakin ve akıllı bir şekilde yürütmeye çalıyoruz. Birlikte bu sorunu çözeceğiz" dedi.

SAVUNMA İÇİN HAZIRLIK SÜRÜYOR

Bu arada Türk avukatların yanı sıra yabancı avukatlar da tutan TFF'nin, UEFA'ya video ve fotoğraflar da içeren geniş bir savunma dosyası sunacağı öğrenildi. Başakşehir Kulübü'nün de savunma için çalışmalara başladığı kaydedildi.

NE DEDİLER?

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp: Politik baskılarla, sırf sevinçten dolayı bizleri disipline gönderemezler. Bunlar doğru kararlar değil. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Siyasi bir görüş gibi. Benim anlamadığım futbolda UEFA bunu yapıyor ama boksta da aynı selamı Busenaz verdi ve herhangi bir soruşturma olmadı. Milli Takım'ın başarısını etkilemek için ve birlik- beraberliği bozmak için böyle bir şey yapıyor olabilirler.

BUNLARA NE YAPTIN UEFA?

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Griezmann geçtiğimiz yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın kupa töreninde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı vermişti.

Lazio forması giyen Milinkovic, Milan maçı öncesinde asker selamlı fotoğrafını paylaştı.

Premier Lig'de West Ham United, evinde Newcastle United'a 3-2 yenilirken ev sahibinin ilk golünü atan Balbuena için West Ham, oyuncunun asker selamı verdiği kareyi paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Barcelona arasındaki karşılaşmada o dönem İspanyol ekibinde forma giyen Thierry Henry de golden sonra takım arkadaşı Samuel Eto'o ile birlikte asker selamı vermişti.

ERMAN TOROĞLU: IRKÇI UEFA

UEFA'nın yaptığı tamamen ahlaksızlık. Tek yönlü.. Niye batıyor ki bunlara verdiğimiz asker selamı ona bakmak lazım. Biz asker milletiz, veririz asker selamını. Bunda ne karşı tarafa bir saygısızlık ne de hakaret var. Zaten UEFA, Avrupa'daki kulüplerle birlikte aynı kaba yapıyorlar (!). Yaptıkları iş büyük hata. UEFA bizim asker selamı ile uğraşacağına, önce İtalya'da Balotelli'ye yapılan ırkçı saldırıya baksın. UEFA önce bu sorunlara çözüm bulsun. Sahadaki futbolcunun saygınlığını bile koruyamıyorlar. Zaten UEFA adam olsaydı önce Şenes Erzik'i başkan yapardı. UEFA'da en uzun süre görev alan kişilerin başında Şenes Erzik geliyor. Sırf Türk olduğu için Erzik'i başa getirmediler.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN YENİ BAŞKANI MEHMET SEPİL

Fikret Orman'ın görevinden ayrılmasından dolayı olağanüstü genel kurula gidilen Kulüpler Birliği Vakfı'nda yeni başkan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil oldu. Seçime tek aday olarak giren Mehmet Sepil, oy birliğiyle seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu getirildi. Özel işleri nedeniyle yurt dışında bulunan Mehmet Sepil toplantıya katılmazken, Göztepe'yi başkan yardımcısı Talat Papatya temsil etti. Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın 10. başkanı oldu.

MUSTAFA CENGIZ: YENİ BİR SAYFA AÇTIK

Yaklaşık 1 yıl aradan sonra Kulüpler Birliği toplantısına katılarak sürpriz yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Önceliklerinin Türkiye olduğunu belirten Cengiz, "Önemli olan ulusumuz. Türk futbolu ve benim için de tabii ki Galatasaray. Yeni yönetimle beyaz bir sayfa açtık. 18 kulübün birlikte olduğu eylemlere imza atmayı düşünüyoruz. Aramızda görüş ayrılıkları olabilir. Kimseden katılma talimatı olmadan Türk futbolu adına buraya katıldık. Eskiden bize göre yapılan hataların düzeleceği umuduyla buradayız, düzeleceğini umuyoruz. El birliği ve iyi niyetle her şeyin düzeleceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.