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, yenilgisini yorumladı: Utandık

teknik direktörü , A Grubu 4. maçında deplasmanda karşısında alınan 6-0'lık yenilgiyi yorumladı. "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da 'yazık'. Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık." diyen deneyimli çalıştırıcı sahada mücadele olmadığını vurguladı. Real Madrid'in iyi olduğunu söyleyen Terim buna karşın karşısında ona direnmeyen ve mücadele etmeyen bir takım olduğunun altını çizdi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.11.2019 01:46 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 01:50
Fatih Terim, Real Madrid yenilgisini yorumladı: Utandık

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'e 6-0 mağlup olan ve Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz"

Aldıkları farklı mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Fatih Terim, "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da 'yazık'. Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık. Mücadele eden bir takım, beraber oynayan bir takım... Dün basın toplantısında bunları söylemiştik ama bunu başaramadık. Üzgünüz, onları da üzdüğümüz için de üzgünüz. Real Madrid'e yenilebilirsiniz ama böyle değil. Yapacak bir şey yok. Ocak ayına kadar bu oyunculara ihtiyacımız var. Ben her basın toplantısında mesajlar verdim zaten. Bugün söylenecek tek şey; yazık" şeklinde konuştu.


Fatih Terim, Real Madrid'in iyi bir performans sergilediğini ancak karşısında kendilerine direnen bir takım olmadığını söyledi.

Real Madrid'i oynadığı futboldan dolayı tebrik eden Terim, "Real Madrid bugün muhteşemdi, onları tebrik ediyorum. Karşısında ise direnmeyen, mücadele etmeyen bir takım vardı. Real Madrid de erken goller bulunca rahatladı tabii ki ama çok çok iyilerdi" dedi.

"Sorumlu benim, çocuklarda bir şey yok"

Sorumluluğu kendi üzerine aldığını belirten deneyimli teknik adam, "Burada çeşitli sorunlarımızı daha rahat bir platformda konuşabiliriz ama bazı yapmak istediğimiz şeyler için beklemek zorundayız. Tarzımızı, stilimizi değiştirmeliyiz. 'Biz oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz, geleceğine yapmalıyız' demiştim zaten. Mücadele etmediğimiz için kızıyoruz, sorunları benim çözmem gerekiyor. Farklı mağlup olduğumuz için konuşuyoruz. Bu oyunu hep beraber oynayıp keyif almalıyız, bunu hiçbir şekilde beceremedik. Herhalde sorunları halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok" diye konuştu.

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Fatih Terim, Real Madrid yenilgisini yorumladı: Utandık
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