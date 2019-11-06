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kaptanı 'ndan mesaj: Hakemler bu sene çok sert

23 senelik futbol hayatında ilk kez hakem tavırlarının bu kadar sertleştiğini söyleyen 39’luk maestro , “Böyle devam ederse lig kızıştığında farklı reaksiyonlar yaşanır” dedi ve ekledi: “VAR’la ilgisi olabilir ama bu durum onları sahanın içinde oyunculardan koparıyor”

Giriş Tarihi: 6.11.2019
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan mesaj: Hakemler bu sene çok sert

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, DMAX'te yayınlanan 'Aslında' programında açıklamalarda bulundu. Sahadaki hırçın tavrından, hakemlere kadar birçok konuya değinen 39 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:
* (Kayserispor'un stoperi Abdennour ile arasında geçenler hakkında) O pozisyonda, rakibimin yanına ayağına bastığım için özür dilemek için gittim. Ama o bana bir cevap verdi. Ben de karşılık verdim. Saha içindeki adrenalin sizi kirpi haline getiriyor. Pazar günü yaptığımı insanlar hata olarak görüyorsa özür dilemekten geri durmam.

FİNAL ŞAMPİYONLUKLA OLSUN
* 23 senedir futbol oynuyorum. Hakemlerle diyaloglarım kötü değildir. Birçok hakemle bayramlaşırım, hal hatır sorarım. Ama bu sene hakemlerimizin oyunculara karşı bir mesafesi var. Tavırları çok sert. Nedenini bilmiyorum. Böyle devam ederse lig kızıştığında farklı reaksiyonlar olabilir. VAR'la ilgisi olabilir. Bu onları sahanın içinde oyunculardan koparıyor.
* Futbolu bırakma konusunda kararımı henüz vermedim. Bu sezon omuz omuza şampiyonluğa yürümek, taraftarımıza bunu yaşatmak istiyoruz. Benim adıma da öyle bir final olmasını istiyorum.

BAŞKAN İSYAN ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakemler hakkında yeni açıklamalar yaptı. Kayserispor maçındaki tartışmalı kararlara değinen Koç, "Gol yollarındaki beceriksizliğimiz, bu şekilde bir hakem yönetimini haklı kılmaz. Verilmeyen iki penaltı, bir tanesi yüzde 100, diğeri tartışılır. VAR'a gidilmemesi... Hakemlere mesaj vermenin yöntemleri var, bunun da bir tanesi atama şeklidir. Kazandığımız haftanın hakemleri bir hafta ya da birkaç hafta sonra görev alamıyorlar. Biz adalete inanmak istiyoruz, kitleler buna inanmazsa zaten çok farklı durumlarla karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.

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