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'ın gençleri, deplasmanında kazandı

, A Grubu 4. maçında 'i 4-2 mağlup etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.11.2019 20:37 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 20:39
Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid deplasmanında kazandı

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nu kayıpsız lider götüren Real Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Alfredo Di Stefano Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Süleyman Luş'un 24 (penaltıdan), Yunus Akgün'ün 55 (penaltıdan), Atalay Yıldırım'ın 86 ve Işık Kaan Arslan'ın 90. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Real Madrid'in gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı genç futbolcular, ilk golün sevinci sırasında asker selamı verdi.

Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.

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