Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Icardi attı PSG kazandı! - PSG 1 - 0 Club Brugge (MAÇ SONUCU)

Icardi attı kazandı! - PSG 1 - 0 (MAÇ SONUCU)

A grubu 4. karşılaşmasında Saint Germain 22. dakikada Icardi'nin kaydettiği golle sahasında 'ü mağlup etti. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 7.11.2019 02:27 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 02:27
Icardi attı PSG kazandı! - PSG 1 - 0 Club Brugge (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki diğer mücadelede Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Club Brugge'ü Icardi'nin 22. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

4'te 4 yapan PSG, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 1-0

Real Madrid (İspanya) - Galatasaray: 6-0

Takımlar O G B M A Y Av P
PSG 4 4 0 0 10 0 10 12
Real Madrid 4 2 1 1 9 5 4 7
Club Brugge 4 0 2 2 2 8 -6 2
Galatasaray 4 0 1 3 0 8 -8 1

B Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere): 0-4

C Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3

Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 1-1

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya): 1-2

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Icardi attı PSG kazandı! - PSG 1 - 0 Club Brugge (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN