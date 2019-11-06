Irkçılık değil şaka yaptık

Verona-Brescia maçında, ev sahibi taraftarlar Balotelli'ye ırkçı tezahüratlarda bulunurken sahayı terk etmek isteyen İtalyan yıldızı arkadaşları oyuna geri döndürmüştü. Olay sonrası Verona taraftar grubu, skandal bir açıklamaya imza attı. Radio Cafe'ye konuşan Verona Ultra's lideri Castellini, "Biz sadece şaka yaptık. Bu tür şeyler bizim kültürümüzde var. Biz saygısız taraftarlarız. Kel ve uzun saçlı futbolcularla dalga geçiyoruz. Ten rengi de bizim için dalga konusu. Bunu ırkçı olduğumuz için yapmıyoruz" dedi.



11 YIL STADA GİREMEYECEK

Verona, bu sözler sonrası Castellini'nin 11 yıl boyunca stada giremeyeceğini duyurdu. Roma ise Balotelli'ye şu açıklamayla sahip çıktı: "Roma, Balotelli'nin yanındadır. Irkçılık kabul edilemez. Şimdi taraf seçme zamanıdır. Ya ırkçılığa karşı çıkmaya hazır olanların durduğu taraf ya da sevdiğimiz oyunu yok etmek isteyenlerin olduğu taraf."

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