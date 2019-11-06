İthalatta zirveyi zorluyoruz!

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa liglerinin son 10 sezonunu mercek altına alan CIES Footbal Observatory'nin değerleri Türk futbolunun durumunu gözler önüne serdi.İsveç iseortalama ile en genç lig unvanını elde etti. Türk kulüpleri kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncuları Süper Lig'de kullanmayı pek düşünmezken bu kategoride de son sıraya demirledik. Kulüplerimiz, altyapıdan gelen futbolcuların sadece %8.7'sini oynattı. Türkiye'nin ardından İtalya (8.9), Portekiz, (9.1) ve Almanya (10.4) geldi. Süper Lig, yabancı sınırının değişmesi sonrasında futbolcu ithalatında patlama yaptı ve %62.4 oranla Güney Kıbrıs Rum Kesimi (%66.8) ile Portekiz'in (%63) ardından 3. oldu. Takımlarımız transfer dönemindeki hareketlilikleriyle de çığır açtı. İ