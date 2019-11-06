Jose Sosa şoku

BUGÜN NELER OLDU

Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Onazi, Obi Mikel ve Sturridge'ten sakatlıkları nedeniyle yararlanamayanGöztepe maçında Jerome'un sağ ayak bileğine basması sonucu sakatlanan Sosa'nın, Krasnodar karşılaşmasında riske edilmemesi kararlaştırıldı. Rusya kafilesinden çıkarılan Arjantinli orta sahanın tedavisi tüm hızıyla sürerken, kulüp doktoru Yaşar Güven şu açıklamayı yaptı:Tecrübeli futbolcunun Alanyaspor maçına hazır hale getirilmesi bekleniyor.UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Rusya temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, ardından da Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'u evinde ağırlayacak. Bordo-mavili ekip, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp, hem Avrupa'daki tur umutlarını sürdürmeyi hem de ligdeki rakiplerine yarıştan kopmayacağının mesajını vermeyi hedefliyor.