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finali ne zaman? Kupa finali hangi takımlar arasında, nerede oynanacak?

futbolunun futbol kulübü düzeyindeki en yüksek prestijli organizasyonu olan ve Güney Amerika’nın ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak nitelendirilen finalinin, Şili’de oynanması planlanıyor. Fakat ülkedeki şiddetli protestolar nedeniyle kupa finalinin oynanacağı ülkede değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin ardından ne zaman, nerede oynanacak sorusu futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başladı. İşte finale ilişkin merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:09
Libertadores Kupası finali ne zaman? Kupa finali hangi takımlar arasında, nerede oynanacak?

Arjantin ve Brezilya'nın köklü futbol kulüplerinden River Plate ve Flamengo arasında oynanacak Libertadores Kupası final müsabakasının önce Şili'de oynanmasına karar verilmişti. Fakat Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL), Şili'de devam eden protestoların futbolcu ve taraftarların güvenliği açısından tehdit unsuru oluşturması dolayısıyla maçın farklı bir ülkede oynanmasına karar verdi.

LIBERTADORES KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şili'deki protestolar nedeniyle, futbolcuların ve taraftarların güvenliği göz önüne alınarak, Libertadores Kupası final maçının 23 Kasım'da Peru'nun başkenti Lima'da oynanmasına karar verildi.

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen ve CONMEBOL tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finalinde, Arjantin'in köklü klüplerinden River Plate ile Brezilyalı ekip Flamengo, Lima'daki Monumental Stadyumu'nda, 23 Kasım'da (TSİ) 23.00'te karşı karşıya gelecek.

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