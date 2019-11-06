Nabil Dirar 2 yıllık imza attı

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Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.Daha önce geçirdiği ameliyattan dolayı kısa bir süre formasına uzak kalan Dirar, sarı-lacivertli takımda 63 maçta görev yaptı.Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Hasan Ali, Kasımpaşa maçı öncesi korkuttu. Ağrıları olduğu için takımdan ayrı salonda çalışan oyuncuların ciddi bir sakatlıklarının bulunmadığı kaydedildi.