Nabil Dirar 2 yıllık imza attı

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı. 2017 yılında Monaco'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Faslı futbolcu, yönetim ile yaptığı görüşmenin ardından 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.
Daha önce geçirdiği ameliyattan dolayı kısa bir süre formasına uzak kalan Dirar, sarı-lacivertli takımda 63 maçta görev yaptı.
HASAN ALİ VE EMRE KORKUTTU
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Hasan Ali, Kasımpaşa maçı öncesi korkuttu. Ağrıları olduğu için takımdan ayrı salonda çalışan oyuncuların ciddi bir sakatlıklarının bulunmadığı kaydedildi.