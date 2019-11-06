Ömer Bayram: Neyi yanlış yaptığımızı izlemeliyiz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu. Bu sonuçla yoluna Devler Ligi'nde devam etme şansını kaybeden sarı kırmızılı ekibin 28 yaşındaki oyuncusu Ömer Bayram maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Bayram'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ne söylesem yanlış olur. Maç aslında gayet balans bir şekilde başladı. İstenmedik bir gol yedik, kalemize ilk gelen top gol oldu. Bu da tabii bütün konsantremizi bozdu. İstedik ama olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir skor oldu. Buraya umutlu bir şekilde gelmiştik. Madrid deplasmanında ilk dakikalarda 2-0 geriye düştükten sonra tabii ki çok zor. Neyi yanlış yaptığımızı izlemeliyiz tekrar. Bunun üzerine çalışmalıyız. Önümüzdeki maça konsantre olmalıyız. Avrupa Ligi'ne artık odaklanmalıyız. Üçüncülük hala bizim elimizde. Hepsi birbirinden farklı maçlar ama dünya takımları arasında ilk 5'e, 6'ya giren takımlar. Biz onlara boy göstermek istedik ama bazen de şans. Maçı biraz daha dirençli götürseydik, ilk devreye 0-0 girebilseydik Madrid'in de alan vereceğini biliyorduk ama değerlendiremedik. Gollerden sonra konsantre olmak, kendimizi motive etmek istiyoruz ama olmadı. Bazen böyle günler de oluyor. Tekrar lige odaklanmamız lazım."