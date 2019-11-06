Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Real Madrid Galatasaray maçı öncesi son dakika haberi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda dördüncü maçında Real Madrid'e konuk oluyor. İlk maçta rakibine 1-0 kaybeden sarı kırmızılı takım rövanş mücadelesini kazanarak tur ümitlerini sürdürmek istiyor. 6 Kasım Çarşamba günü 23:00'da oynanacak önemli maç öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Fatih Terim ve Zinedine Zidan'ın sahaya süreceği ilk 11'ler ise netleşti. Öte yandan maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler '' ''Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusuna cevap arıyor. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi izlenecek? İşte dev maç öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler!

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi A grubundaki dördüncü maçta Galatasaray, 23:00'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e konuk olacak. Önemli mücadele öncesi maçın yayın kanalı bilgileri merak konusu oldu.

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ NASIL OLACAK?

Fatih Terim ve Zinedine Zidan'ın sahaya süreceği ilk 11'ler ise netleşti.,

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçına çıkacak temsilcimiz Galatasaray, henüz galibiyetle tanışamadı. A Grubu'ndaki tek puanını Club Brugge deplasmanında alan sarı kırmızılıların golü de bulunmuyor. Radamel Falcao; bu maçta da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Real Madrid'teki eksik isimler ise şöyle; Gareth Bale, Marco Asensio, James Rodriguez ve Vinicius Jr...

İşte diğer tüm detaylar;