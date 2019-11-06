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maçı hangi kanalda yayınlanacak? Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A grubunda yer alan sarı kırmızılı takım zorlu bir deplasmana daha konuk olacak. Tur şansını sürdürmek isteyen temsilcimiz, bu mücadeleden puan ya da puanlar kazanmanın peşinde olacak. Teknik Direktör Fatih Terim, maçında sahaya süreceği ilk 11’i netleştirdi. Öte yandan maçı şifresiz olarak izlemek isteyen futbol severler ‘’Real Madrid maçı hangi kanalda’’ sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte dev maç öncesi yaşanan son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:05
Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler

, Şampiyonlar Ligi A grubundaki dördüncü maçında 'e konuk oluyor. Grupta 1 puanla son sırada yer alan sarı kırmızılılar bu maça mutlak puan parolası ile çıkacak. Türk Telekom Stadyumu'ndan iyi bir futbol oynamasına rağmen rakibine üstünlük kurmayan temsilcimiz bu kez şeytanın bacağını kırmanın peşinde. Futbol severler ise bu dev maç öncesi '' Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5-6 Kasım'da oynanacak grup maçları öncesi heyecan dorukta! Temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid deplasmanında oynayacağı maç öncesi tüm gelişmeleri buradan öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar;

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Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler
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