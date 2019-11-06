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maçı hangi kanalda? Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İlk 11'ler

, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi A grubunda zorlu rakipler ile yarışan temsilcimiz tur ümitlerini sürdürebilmek için bu maçtan mutlak puan ya da puanlar ile dönmek zorunda. 6 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak dev mücadele öncesi Fatih Terim’in ilk 11’i de netleşti. Öte yandan maçı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen birçok futbol sever ‘’ Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda’’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler!

Giriş Tarihi: 6.11.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 12:04
Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda? Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İlk 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nin 4. Haftasında , ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı kaybeden sarı kırmızılılar bu maçtan ise galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. A grubunda son sırada bulunan temsilcimizin tur ümitlerini devam ettirebilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor. Dev maça sayılı saatler kala birçok futbol sever ise ''Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Real M.- GS maçı muhtemel 11'leri ve diğer tüm detaylar

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi A grubunda oynanacak dev maç öncesi heyecan dorukta. Galatasaray, 23:00'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e konuk olacak. Önemli mücadele öncesi maçın yayın kanalı bilgileri büyük merak konusu oldu.

İşte ayrıntılar;

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