Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda? Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İlk 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nin 4. Haftasında Galatasaray, Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı kaybeden sarı kırmızılılar bu maçtan ise galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. A grubunda son sırada bulunan temsilcimizin tur ümitlerini devam ettirebilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor. Dev maça sayılı saatler kala birçok futbol sever ise ''Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte Real M.- GS maçı muhtemel 11'leri ve diğer tüm detaylar

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi A grubunda oynanacak dev maç öncesi heyecan dorukta. Galatasaray, 23:00'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e konuk olacak. Önemli mücadele öncesi maçın yayın kanalı bilgileri büyük merak konusu oldu.

İşte ayrıntılar;