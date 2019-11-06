Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Real Madrid'in 18'lik yıldızı Devler Ligi tarihine geçti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

'in 18'lik yıldızı Devler Ligi tarihine geçti! İşte 'nde gecenin sonuçları...

UEFA organizasyonuna bu akşam pek çok maç oynandı. Gecenin en farklı skoruna ise temsilcimiz 'ı 6-0 mağlup ederek ulaştı. Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Rodrygo, Devler Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı oldu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 7.11.2019 01:40
Real Madrid'in 18'lik yıldızı Devler Ligi tarihine geçti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en farklı skoruna Real Madrid, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ederek ulaştı. Mücadelede İspanyol ekibinin genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, kariyerin ilk Şampiyonlar Ligi gollerini atıp hat-trick yaparken, Devler Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı futbolcusu olarak tarihe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu

Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0
Paris Saint-Germain: 1 - Club Brugge: 0

B Grubu

Bayern Münih: 2 - Olympiakos: 0
Kızılyıldız: 0 - Tottenham: 4

C Grubu

Dinamo Zagreb: 3 - Shakhtar Donetsk: 3
Atalanta: 1 - Manchester City: 1

D Grubu

Lokomotiv Moskova: 1 - Juventus: 2
Bayer Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 1

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid'in 18'lik yıldızı Devler Ligi tarihine geçti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN