Trabzonspor-Göztepe maçı için kural hatası itirazı

Trabzonspor'un evinde 1-0 kaybettiği ve hakem hatalarının damga vurduğu Göztepe maçının yankıları sürüyor. Karşılaşmayı detaylı bir şekilde analiz eden bordo-mavililer, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural hatası başvurusunda bulundu. Fırtına, Jerome'un attığı golün hazırlandığı pozisyonda Soner'in orta sahada Mossoro'ya verdiği pas öncesi hakem Fırat Aydınus'un topa temas ettiği ve rakibe avantaj sağladığı görüşünü savunuyor. Bunun kural hatası olduğunu belirten bordo- mavililer, TFF'ye gitti. Kural gereği topun hakeme çarpması ve akabinde tehlikeli atak başlaması durumunda oyunun durdurulması ve hakem atışı yapılması gerekiyor. Öte yandan Trabzonspor, Jose Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili olarak hakem Fırat Aydınus ile VAR hakemi Koray Gençerler'in TFF tarafından cezalandırılmasını talep etti.



AĞAOĞLU VE KOÇ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ve genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile birlikte F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u PFDK'ya sevk etti. İki takımın yöneticileri de hakem hataları nedeniyle açıklamalar yapmıştı. Öte yandan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı kart gördüğü Kasımpaşa maçında sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU