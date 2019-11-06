Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Wolfsberger - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

- Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Avusturya temsilcisi 'e konuk olacak. Peki saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 10:31
Wolfsberger - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak.

Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçını yitirmeyen Medipol Başakşehir, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.

Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İsviçre'den hakem Sandro Scharer yönetecek. Wolfsberger - Başakşehir maçı beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Wolfsberger - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN