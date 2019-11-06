Yenilsek kim ne diyebilir?

MBAPPE'NİN

MADRİD

FALCAO

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık Avrupa Ligi tarafına bakmak zorundayız.Gol atamasak da çok gol pozisyonuna girdik.atsaydık, başka bir oyun olacaktı. Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum.Burada Real Madrid'e yenilseniz size kim ne diyecek? Real Madrid'in her futbolcusu birbirinden değerlidir."BASIN toplantısına Fatih Terim ile birlikte çıkan Andone, Real Madrid'i iyi tanıdığını söyledi. Final maçına çıkacaklarını belirten Rumen forvet şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid'e karşı çok oynadım, bu da benim için avantaj olabilir. Çok iyi takım. Çok iyi hücum oyuncuları var. Korkmadan, cesur oynayacağız. Sezonun final maçıymış gibi oynayacağız. İlk maçta önemli pozisyonlar yakaladık, yarın niye yakalamayalım? Yakaladığımız pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Neden olmasın?""Bale'i G.Saray'da görseniz mutlu olur musunuz?" sorusuna Terim, "Tabii ki memnun olurdum. Kalitesi ortada" cevabını verdi.REAL Madrid Teknik Direktörü Zidane, G.Saray maçı öncesi basın toplantısında şöyle konuştu: "Brugge maçında Bale'i kullanamadık. Şu anda da hazır değil. James de oynayamayacak." PSG'nin yıldızı Mbappe ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi: "Mbappe her zaman rüyasının Real Madrid'de oynamak olduğunu söyledi."Galatasaray'ın Santiago Bernabeu Stadı'nda yaptığı antrenmanı, tedavisi devam eden Falcao da izledi. Kolombiyalı golcü ile Fatih Terim, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.3 gün önce İspanya'ya giden Falcao, Madrid'deki özel doktoruna tedavi oldu. Aşil tendonuna iğneler vurduran Kolombiyalı yıldız, Real Madrid maçında tribünde oturacak ve 11 Kasım'a kadar burada kontrolde tutulacak. İspanya'da bir televizyon kanalına son durumu hakkında açıklamada bulunan golcü futbolcu,diye konuştu.