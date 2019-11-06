Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekim töreni bugün saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan ZTK 5. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den bu turda dahil olacak olan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor takımları ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

A Spor'dan canlı yayınlanan kura çekimi başladı... Eşleşmeler şöyle:

Rizespor - Samsunspor

Altınordu - Denizlispor

Alanyaspor - Adanaspor

Esenler Erokspor - Sivasspor

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - 24Erzincanspor

Fatih Karagümrük - Göztepe

Kasımpaşa - Van Spor FK

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Tuzlaspor

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimine katılacak takımlar şöyle:

SERİ BAŞI TAKIMLAR: Antalyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Rizespor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kayserispor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Denizlispor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR: Adanaspor, Altay, Altınordu, 24Erzincanspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Esenler Erokspor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük, Hekimoğlu Trabzon, İstanbulspor, Keçiörengücü, Kırklarelispor, Manisa FK, Tuzlaspor, Van Spor FK, Samsunspor