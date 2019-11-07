Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Arsene Wenger'den Bayern Münih açıklaması

'den açıklaması

Fransız çalıştırıcı , teknik direktörlük için isminin anıldığı Almanya kulübü ile görüşme fırsatını reddedemeyeceğini açıkladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 7.11.2019 14:38
Arsene Wenger'den Bayern Münih açıklaması

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih ile ilgili yorumculuk yaptığı beIN Sports'a açıklamada bulunan Wenger, "Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem. Kulübü 30 yıldır yöneten insanları tanıyorum. Uzun zaman önce Bayern Münih'in başına geçme ihtimalim olmuştu ama şu anda onlarla görüşmedim." ifadelerini kullandı.

Yeşil sahalarda olmayı özlediğini de belirten tecrübeli teknik adam, "Henüz teknik direktörlük yapıp yapmama konusunda karar vermedim. Benim için zor bir karar. Bu kararı önümüzdeki günlerde vereceğim." yorumunu yaptı.

Arsenal'da 22 yıl görev yapan 70 yaşındaki Wenger, geçen sene takımdan ayrılmıştı.

Bayern Münih Kulübü, ligde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçın ardından Hırvat teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Arsene Wenger'den Bayern Münih açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN