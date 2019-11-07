Avrupa’yı bıraktılar!

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde sıfır puanla grubunda son sırada yer alan Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Braga ile oynayacağı maça önemli isimlerinden yoksun çıkacak.Beşiktaş'ın Braga kafilesi 17 futbolcudan oluştu.BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Portekiz yolculuğu öncesi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Takıma başarılar dileyen Çebi, "Portekiz'e gelemiyorum, burada işler var. Siz işinizi sahada yapın, ben burada kalayım" dedi.BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımla Portekiz'e gidemedi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre yarın (bugün) Portekiz'e gidecektir" denildi. Avcı'nın yokluğunda basın toplantısını yardımcı antrenörgerçekleştirdi.