Başakşehir Wolfsberger maçı hangi kanalda? Başakşehir Wolfsberger maçı saat kaçta, ne zaman?

Avusturya'nın temsilcisi ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz deplasman maçında galip gelmeyi amaçlıyor. İstanbul'da oynanan ilk mücadelede rakibini 1-0 mağlup eden takım üç puanın sahibi olmayı başardı. Taraftarlarının ve tüm futbol severlerin heyecanla beklediği mücadele için geri sayım başladı. Peki, Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta? Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı canlı olarak hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadele hakkında merak edilenler…

WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İsviçre'den hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü hafta maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 24. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 23 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 21 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile Avrupa'da 6. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 6. karşılaşmasını Wolfsberger karşısında oynayacak. Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Deplasmanda 12. maç

BUGÜN NELER OLDU

Turuncu-lacivertli ekip, Wolfsberger mücadelesi ile Avrupa kupalarında 12. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 11 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 11 maçta 11 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.