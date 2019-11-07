Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda? Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş bu akşam Portekiz ekibi Braga'ya konuk olacak. Grupta şansız karşılaşmalar geçiren Beşiktaş'ın şuana kadar puanı bulunmuyor. 4 maçında galibiyet arayacak olan siyah beyazlı ekipte Abdullah Avcı hastalığı nedeniyle takımla olamayacak. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler 'Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? aratmasında bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de karşılaşma ile ilgili detayları ve Braga Beşiktaş maçı yayın kanalını sizler için hazırladık…

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek.