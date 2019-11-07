Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda? Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Braga maçı hangi kanalda? Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Avrupa Ligi K Grubu’nda temsilcimiz bu akşam Portekiz ekibi Braga’ya konuk oluyor. Grupta oynadığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyet ile ayrılan Beşiktaş, bu akşam rakibi karşısında galip gelip ilk galibiyetini almak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi ‘, saat kaçta ve ne zaman?’ aratmalarını yapıyorlar. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın hastalığı nedeniyle takımın başında olamayacağı karşılaşmada siyah beyazlı ekipte çok sayıda eksik bulunuyor. Braga Beşiktaş maçı ile ilgili detaylara ve karşılaşmanın yayın kanalına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.11.2019 22:23
Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda? Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş bu akşam Portekiz ekibi Braga'ya konuk olacak. Grupta şansız karşılaşmalar geçiren Beşiktaş'ın şuana kadar puanı bulunmuyor. 4 maçında galibiyet arayacak olan siyah beyazlı ekipte Abdullah Avcı hastalığı nedeniyle takımla olamayacak. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler 'Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? aratmasında bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de karşılaşma ile ilgili detayları ve Braga Beşiktaş maçı yayın kanalını sizler için hazırladık…

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda? Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN