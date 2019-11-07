Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı izlenecek? Braga Beşiktaş maçı öncesi son dakika gelişmeleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grup etabı 4. karşılaşmasında bu akşam Braga karşısına çıkacak. 24 Ekim tarihinde oynanan grup aşaması 3. maçında rakibine 2-1'lik skor ile boyun eğen Beşiktaş'ın bu maça yönelik hedefi mutlak galibiyet. 7 Kasım Perşembe (bugün) saat 23:00'da başlayacak maç öncesi iki ekip de son hazırlıklarını tamamladı, sahaya çıkacak 11'ler netlik kazandı. Maça sayılı saatler kala heyecan artarken maçı şifresiz ve canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi izlenecek? İşte temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi kritik virajında çıkacağı Portekiz deplasmanı öncesi muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri.

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Abdullah Avcı ve öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Estádio Municipal De Braga'da Portekiz ekibi Braga'ya konuk olacak. Beşiktaş açısından dönüm maçı niteliği taşıyan bu müsabaka öncesi maçın hangi kanalda yayınlanacağı yoğun olarak araştırılıyor. İşte Braga Beşiktaş maçı yayın bilgileri.

Saat 23:00'da başlayacak olan müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BRAGA BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Henüz grupta puanla tanışamayan temsilcimizde, maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dorukhan forma giyemeyecek. Ayrıca Teknik Direktör Abdullah Avcı; Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N'Koudou'yu Portekiz deplasmanına götürmedi. Siyah-beyazlılarda ayrıca Muhayer Oktay ile Orkan Çınar statü gereği kadroda yok. İki takımın maça şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:

Braga: Matheus Lima, Sequira, Pablo, Viana, Esgaio, Palhinha, Fransergio, Ricardo Horta, Andre Horta, Galeno, Paulinho

Beşiktaş: Karius, Domagoj Vida, Enzo Roco, Rebocho, Necip Uysal, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Caner Erkin, Tyler Boyd, Umut Nayir

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