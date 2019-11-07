Ceza beklerken görev verildi!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de geçen haftanın olay hakemleri Arda Kardeşler ve Fırat Aydınus, MHK tarafından bu hafta da görevlendirildi. Kardeşler, Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenildiği karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 3, ev sahibi takımın da 1 penaltı beklentisini boşa çıkarıp oyunu devam ettirerek büyük tepki çekmişti. Aydınus da Trabzonspor'un evinde 1-0 kaybettiği Göztepe maçında Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faulü ve Sörloth'a yapılan penaltılık hareketi görmediği gerekçisiyle eleştirilmişti. İki kulübün beklentisi Kardeşler ve Aydınus'un cezalandırılmasıydı.