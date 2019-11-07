BABEL'DEN

BUGÜN NELER OLDU

atih Terim geldikten sonra zaman zaman bireysel olarak oyunculara tepki gösteren Galatasaray taraftarı, Tudor dönemindeki gibi takımı protesto etmeye başladı.Taraftarlardan "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" ve "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratları geldi. Ancak maça 11 yabancı ile başlayan Galatasaray'da bu sözleri anlayacak Türk futbolcu yoktu. G.Saray'ın, Real Madrid karşısında aldığı farklı yenilgi ve sergilediği futbol sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte yapılan yorumlar:Galatasaray bir atağı daha gol yiyerek savuşturdu.G.Saray 3 topta kendi kalesinde gol görebiliyor, helal olsun...Bu kadar ruhsuz futbol oynanmaz. Ya adam gibi oynayın ya da gidin.Bu seneki misyonumuz, çöküş takımlarına yenilip ayağa kaldırmak.atih Terim geldikten sonra zaman zaman bireysel olarak oyunculara tepki gösteren Galatasaray taraftarı, Tudor dönemindeki gibi takımı protesto etmeye başladı.Taraftarlardan "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" ve "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratları geldi. Ancak maça 11 yabancı ile başlayan Galatasaray'da bu sözleri anlayacak Türk futbolcu yoktu. G.Saray'ın, Real Madrid karşısında aldığı farklı yenilgi ve sergilediği futbol sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte yapılan yorumlar:Galatasaray bir atağı daha gol yiyerek savuşturdu.G.Saray 3 topta kendi kalesinde gol görebiliyor, helal olsun...Bu kadar ruhsuz futbol oynanmaz. Ya adam gibi oynayın ya da gidin.Bu seneki misyonumuz, çöküş takımlarına yenilip ayağa kaldırmak.ŞAMPIYONLAR Ligi grup aşamasında şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Galatasaray, ekonomik açıdan da büyük bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, kazanabileceği 10.8 milyon Euro'nun 9.5 milyon Euro'sunu çimlere gömerken sadece 1.3 milyon Euro'luk beraberlik bonusu alabildi.MADRID'DE takımın en kötülerinden olan Mariano maçtan sonra ilginç açıklamalar yaptı. Brezilyalı şu ifadeleri kullandı: "Neden böyle diye olayı büyütmemek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gitmiyoruz evet ama ligde o kadar da karamsar bir tablo yok. Şampiyon olduğumuz son 2 sezona da kötü başlamıştık ama sezon sonunda kimin şampiyon olduğunu herkes gördü. Biz ne kadar mutsuzsak, taraftarlar da öyle. Bize tepki göstermeleri çok normal."RYAN Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçın yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hollandalı yıldız, ilkinde maçın tarihini yanlış yazdığını belirterek, "Pardon 2007 olacaktı" deyip yeniden bir paylaşımda bulundu. Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta iki gol kaydetmişti. Öte yandan Galatasaraylı oyuncu, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi ve İnstagram hesabını kilitledi.CİMBOM'UN A takımı Madrid'de dökülürken, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray U19, deplasmanda Real Madrid'i 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Süleyman Luş (Pen.), Yunus Akgün (Pen.), Atalay Yıldırım ve Işık Arslan kaydetti. Yunus, 90'da kırmızı kart gördü. Aslan ilk galibiyetini alıp puanını 3 yaparken, yenilgiyle tanışan Real Madrid 3 puanda kaldı.