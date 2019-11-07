Henrique’ye zarar vermek istemedim

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BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin puansız döndüğü Kayseri deplasmanında en çok konuşulan olaylardan biri kaleci Altay Bayındır'ın rakip oyuncu Pedro Henrique'ye yönelik müdahalesiydi. Altay da o pozisyonu şöyle anlattı: "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle, ne yazık ki bu şekilde gelişti. Ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı. Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız."yönetimi devre arası transferi için politikasını Zajc ve Jailson'a gelebilecek tekliflere göre belirleyecek. Kadrosunu bir sol bek ve santrfor ile takviye etmesi beklenen sarı-lacivertliler, bu iki futbolcuya yaz transfer döneminde gelen (Zajc'a 8 milyon Euro, Jailson'a 10 milyon Euro) benzeri tekliflerin ara transferde gelmesi halinde, değerlendirmeye alıp, kaynak sağlayacak.