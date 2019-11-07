N'ZONZİ

100'Ü

BUGÜN NELER OLDU

Gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray'ın Avrupa Ligi umudu ise devam ediyorkadar sadece Muslera sayesinde ayakta kalan Galatasaray'ın fiyakası Real Madrid deplasmanında 14 dakikada bozuldu. Sağ bek Mariano, sol bek Marcelo'yu karşılayamadı, Marcao alan savunması yapamadı, Nagatomo döküldü, Real'in 18 yaşındaki Brezilyalısı Rodrygo peş peşe iki gol attı. Nzonzi'nin ayak basmasını VAR kaçırmadı, Sergio Ramos penaltıdan skoru bir anda 3-0'a getirdi.başından beri her topu geri oynama hastalığından muzdarip Galatasaray savunmasında devre bitmeden 4. hatayı Nagatomo yaptı ve Rodrygo'nun pasını Benzema tamamladı.havalı ama gamsız yabancılardan kurulu olduğu gerçeğini iki senedir Şampiyonlar Ligi yüzümüze çarpıyor. Bekleri dökülen, forvetine top getiremeyen sarı-kırmızılı takım bu haliyle Avrupa Ligi bileti için karşılaşacağı Club Brugge karşısında da favori olamaz.yarı Donk'la üçlü stopere dönüldü, tek başına direnen Lemina'ya oyuna giren Ömer eşlik etse de Benzema ve Rodrygo ile gelen gollerle 6-0'lık hezimet önlenemedi.Galatasaray'da Kroos'a yaptığı penaltı sonrası sarı kart gören N'Zonzi cezalı duruma düştü. Fransız ön libero sarı-kırmızılı takımın 26 Kasım'da Türk Telekom'da Club Brugge ile oynayacağı kritik mücadelede forma giyemeyecek.Diagne penaltı kaçırdı, PSG kazandıGrubu'nda lider Paris Saint Germain, Club Brugge'ü sahasında Icardi'nin 22. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Brugge'ün Galatasaray'dan kiraladığı Diagne ikinci yarıda kaçırdığı penaltı ile Belçika ekibi adına büyük bir fırsat harcadı.Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunan Galatasaray bir türlü 100'ü bulamadı. Son 11 maçında kazanamayan sarı-kırmızılılar hala 100. galibiyete ulaşamadı. Galatasaray Avrupa'da en son geçen sezon 18 Eylül'de yine Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenmişti.Galatasaray dün geceki yenilgiyle matematiksel olarak ilk ikiye girme ve Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını kaybetti. Grupta 1 puanı olan Terim'in talebelerinin Avrupa Ligi'ne kalmak için 2 puanı olan Club Brugge ile İstanbul'da oynayacağı maç büyük önem kazandı. O maçı kazanması halinde puanını 4'e çıkarıp, ikili averajı da lehine çevirecek olan Galatasaray, son maçlar öncesi büyük avantaj elde edecek.