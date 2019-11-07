Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Trabzonpor maçı canlı yayın kanalı

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden olan Trabzonspor, C Grubu dördüncü maçında Rus ekibi Krasnodar ile kozlarını paylaşacak. Kendi sahasındaki maçta rakibine 2-0'lık skorla yenilen bordo mavililer, gruptan çıkma iddiasını sürdürebilmek için mutlak galibiyet almak zorunda. Bu denli önem arz eden maçı canlı takip etmeyi düşünen futbolseverler de Krasnodar Trabzonspor UEFA maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını yoğun olarak araştırıyor.

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakası hakkında bilgi edinebilir; Krasnodar Trabzonspor maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağını, muhtemel 11'lerini ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, tüm detaylar;