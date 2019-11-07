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maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Avrupa Ligi Trabzonpor maçı canlı yayın kanalı

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden olan , C Grubu dördüncü müsabakasında Rusya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Ünal Karaman'ın öğrencileri, zorlu Rus deplasmanından galibiyet çıkartarak gruptaki ilk 3 puanını elde etmek istiyor. Öyle ki, Trabzonspor'un gruptan çıkma şansını sürdürebilmesi için mutlak galibiyete ihtiyacı var. Hâl böyle olunca, karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler de 'Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Krasnodar Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 7.11.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 13:08
Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Trabzonpor maçı canlı yayın kanalı

Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden olan , C Grubu dördüncü maçında Rus ekibi ile kozlarını paylaşacak. Kendi sahasındaki maçta rakibine 2-0'lık skorla yenilen bordo mavililer, gruptan çıkma iddiasını sürdürebilmek için mutlak galibiyet almak zorunda. Bu denli önem arz eden maçı canlı takip etmeyi düşünen futbolseverler de Krasnodar Trabzonspor UEFA maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını yoğun olarak araştırıyor.

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakası hakkında bilgi edinebilir; Krasnodar Trabzonspor maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağını, muhtemel 11'lerini ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, tüm detaylar;

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Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Trabzonpor maçı canlı yayın kanalı
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