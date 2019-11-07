Kurtlar sofrası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 160 takımla başlayan ve A Spor ekranlarında yaşanan heyecanda sıra 5. tura geldi. Son şampiyon Galatasaray ile birlikte Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu 32 takımın katılacağı 5. turun kuraları dün çekildi. Kurayı değerlendiren TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Her tur ayrı bir heyecan katıyor futbolumuza. Önceki turda Süper Lig ekiplerimizi eleyen alt lig takımlarımız oldu. 5'inci turun daha zevkli, mücadeleci geçeceğine inanıyorum. Avrupa'ya gitmenin en önemli yollarından birisi Türkiye Kupası'dır. Kupayı kazanan takım en kestirme yoldan Avrupa'ya giden takımlarımızın arasına katılıyor" dedi. Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu tur, çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
DİĞER EŞLEŞMELER
Kasımpaşa-Van Spor FK
Altınordu-Yukatel Denizlispor
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir
Büyükşehir Bld. Erzurumspor-Bursaspor
Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor
Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor
Eyüpspor-Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
Fatih Karagümrük-Göztepe
İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa FK
Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü