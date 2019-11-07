Kurtlar sofrası

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 160 takımla başlayan ve A Spor ekranlarında yaşanan heyecanda sıra 5. tura geldi. Son şampiyon Galatasaray ile birlikte Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu 32 takımın katılacağı 5. turun kuraları dün çekildi. Kurayı değerlendiren TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Her tur ayrı bir heyecan katıyor futbolumuza. Önceki turda Süper Lig ekiplerimizi eleyen alt lig takımlarımız oldu. 5'inci turun daha zevkli, mücadeleci geçeceğine inanıyorum. Avrupa'ya gitmenin en önemli yollarından birisi Türkiye Kupası'dır. Kupayı kazanan takım en kestirme yoldan Avrupa'ya giden takımlarımızın arasına katılıyor" dedi. Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu tur, çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.Kasımpaşa-Van Spor FKAltınordu-Yukatel DenizlisporBtcTurk Yeni Malatyaspor-KeçiörengücüHekimoğlu Trabzon-Medipol BaşakşehirBüyükşehir Bld. Erzurumspor-BursasporÇaykur Rizespor-Yılport SamsunsporEsenler Erokspor-Demir Grup SivassporEyüpspor-AntalyasporAytemiz Alanyaspor-AdanasporFatih Karagümrük-Göztepeİstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa FKKırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü