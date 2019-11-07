Lazio 1 - 2 Celtic (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi E grubu 4. maçında Celtic konuk olduğu Lazio'yu geriye düştüğü karşılaşmada 2-12lik skorla yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. İşte maçın detayları...

E Grubu'nda da Celtic, konuk olduğu Lazio'yu geriden gelerek 2-1 yendi ve puanını 10'a yükseltti.

Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1

Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1

Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1

D Grubu:

LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1

Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0

Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

L Grubu:

Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5