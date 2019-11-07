Oğuzhan ve Boyd’a uyarı

BUGÜN NELER OLDU

BEŞIKTAŞ'TA beklentileri karşılayamayan Boyd ile Oğuzhan'a hem uyarı hem de fırsat geldi. Abdullah Avcı, Braga maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı iki oyuncuya, "Artık kendinizi gösterin" dedi.ADI sık sık İngiliz kulüpleriyle anılan Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan, konu hakkında konuştu. Avadan, "Vida için sezon başında West Ham ve başka 3 takımdan daha teklif gelmişti. Premier Lig'e uygun bir futbolcu, Beşiktaş'ta kalmaktan başka bir şey düşünmüyor. Kesinlikle kalacak. Vida Beşiktaş'ı, Beşiktaş da Vida'yı çok seviyor" dedi