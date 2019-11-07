Terim: Yazık, utandık

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid yenilgisinin ardından şunları söyledi: "Oyunla ve yenilgi ile ilgili söylenecek tek şey var;. Maalesef ilk 15 dakikada 3-0'la başlamak kimsenin, hiçbir antrenörün oyun planında değildir.Uzun zamandır içeri ve dışarı mesajlar veriyorum.Arada uçurum var... Yenilgi olabilir ama ne mücadele ettik ne de gayret gösterdik. Söylenecek fazla bir şey de yok. Dokuz tane maçımız var artık ve her oyuncuya da ocak ayına kadar ihtiyacımız var. Sorunları benim çözmem gerekiyor.Çocuklarda bir şey yok. "