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Terim: Yazık, utandık

“Söylenecek tek şey var: Yazık, utandık. Bu skor az bile... Sorumluluk benim”

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Terim: Yazık, utandık
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid yenilgisinin ardından şunları söyledi: "Oyunla ve yenilgi ile ilgili söylenecek tek şey var; yazık, utandık. Maalesef ilk 15 dakikada 3-0'la başlamak kimsenin, hiçbir antrenörün oyun planında değildir. 15 dakikada Real gibi bir takımdan 3 gol yerseniz, bu skor az bile. Uzun zamandır içeri ve dışarı mesajlar veriyorum. Ama söylediklerim kadar söyleyemediklerim de önemli. Arada uçurum var... Yenilgi olabilir ama ne mücadele ettik ne de gayret gösterdik. Söylenecek fazla bir şey de yok. Dokuz tane maçımız var artık ve her oyuncuya da ocak ayına kadar ihtiyacımız var. Sorunları benim çözmem gerekiyor. Herhalde problemleri halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok. "
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Terim: Yazık, utandık
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