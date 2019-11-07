Ülke puanı için önemli

BUGÜN NELER OLDU

MEDIPOL Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Wolfsberger maçı öncesi basın toplantısında şöyle konuştu: "Zor bir maç bizi bekliyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.Onun yokluğunda ofansa geçişlerde sorun yaşadık. Ama tüm oyuncularım çok değerli ve bu maça hazır. İrfan, Aleksic, Mahmut önemli eksikler ama kaliteli oyuncularımız var.Avrupa'da ilerlememiz ülke puanımız için de önemli."