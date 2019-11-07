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Ülke puanı için önemli

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Ülke puanı için önemli
MEDIPOL Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Wolfsberger maçı öncesi basın toplantısında şöyle konuştu: "Zor bir maç bizi bekliyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İrfan Can Kahveci hem bizim hem Türkiye'nin önemli bir oyuncusu. Onun yokluğunda ofansa geçişlerde sorun yaşadık. Ama tüm oyuncularım çok değerli ve bu maça hazır. İrfan, Aleksic, Mahmut önemli eksikler ama kaliteli oyuncularımız var. 3 kulvarda da mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Avrupa'da ilerlememiz ülke puanımız için de önemli."
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