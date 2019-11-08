Az parayla çok iş!

140 Milyon
Euro'yu bulan kadro değeriyle Devler Ligi'nde mücadele veren Galatasaray, kendisinden çok daha düşük bütçeli ekiplerin gerisinde kaldı. Bu takımların başında ise hem Barcelona hem de İnter deplasmanlarından puan çıkaran Slavia Prag geldi. Transfer döneminde sadece 8 milyon Euro harcayan ve oyuncuları ortalama 1 milyon Euro civarında maaş alan Çekya temsilcisinin toplam kadro değeri ise 41 milyon Euro.
0-0 biten Barcelona maçında Slavia Praglı futbolcular, toplamda 125.3 kilometre koşarak rekor bir değere ulaştı. Bu rakam Galatasaray'ın Real Madrid'e farklı yenildiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına 105.1 kilometre oldu.