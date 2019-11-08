Az parayla çok iş!

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BUGÜN NELER OLDU

Euro'yu bulan kadro değeriyle Devler Ligi'nde mücadele veren Galatasaray, kendisinden çok daha düşük bütçeli ekiplerin gerisinde kaldı. Bu takımların başında ise hem Barcelona hem de İnter deplasmanlarından puan çıkaran Slavia Prag geldi.0-0 biten Barcelona maçında Slavia Praglı futbolcular, toplamda 125.3 kilometre koşarak rekor bir değere ulaştı. Bu rakam Galatasaray'ın Real Madrid'e farklı yenildiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına 105.1 kilometre oldu.