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Club Brügge'de penaltı kaçıran Diagne'ye büyük tepkl: 'a geri dön!

'dan Club Brügge'e kiralık olarak gönderilen , PSG maçında takımı 1-0 gerideyken kaçırdığı penaltı nedeniyle büyük tepki çekti. Diagne'nin penaltıyı takım arkadaşı ile tartışarak kendisinin atması akıllara Galatasaray'da da yaşadığı benzer tartışmaları getirdi. Öte yandan Diagne'nin yaptıkları Belçika basınında sert eleştiriler aldı.

Giriş Tarihi: 8.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 10:00
Club Brügge'de penaltı kaçıran Diagne'ye büyük tepkl: Galatasaray'a geri dön!

'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı , PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında krize neden oldu.

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Club Brügge'de penaltı kaçıran Diagne'ye büyük tepkl: Galatasaray'a geri dön!
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