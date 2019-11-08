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sancısı

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 8.11.2019
Emre Belözoğlu sancısı
Fenerbahçe, milli ara öncesi son maçta bugün evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde, dün idmana çıkmayan Emre Belözoğlu'nun ağrılarının devam ettiği ve forma giyme şansının zor olduğu öğrenildi. Kaptan forma giyemezse yerine Tolga Ciğerci görev alacak. Fenerbahçe'de sakatlıktan çıkan Dirar da skora göre oynayabilir. Teknik direktör Ersun Yanal maç eksiğini gidermek amacıyla Faslı futbolcuya süre vermeyi planlıyor. Dirar, Antalya maçı sonrasında fıtık ameliyatı olmuş ve takıma erken dönmüştü.
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Emre Belözoğlu sancısı
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