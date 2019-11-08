Sahadaki hayaletler

REAL'İN

BUGÜN NELER OLDU

6-0'lık Real Madrid yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını tamamen yitiren Galatasaray'da futbolcular 4 maçlık seride istatistik değerleri ile dibi gördü. 32 takım içeresinde gol bulamayan tek takım olanŞutta Andone 2.7 ile 30. sırada yer alırken onu takip eden Babel ancak 175. olabildi. Adam geçme değerinde 1.3 ortalamalarıyla Seri ve Babel 97.'likte kaldı. Pas ortalamasındaGalatasaray, pas başarı yüzdesinde ilk 100'e isim sokamadı. Kilit pas değerinde Seri 1.8, Mariano ise 1.3 ortalamaları ile 101. oldu.Öte yandan bu sezon Galatasaray'ın başında çıktığı 15 maçta sadece 4 galibiyet görebilenİmparator, 1.33 ile teknik direktörlük döneminde en düşük 2. puan ortalamasına ulaştı.G.Saray'da Terim'in gerisinde kalan isimler ise 2010-11 sezonunda 1.25 puan ortalaması ile Hagi ve 2014-15 sezonunda 1.31 ortalamasıyla Prandelli oldu.Real Madrid'in G.Saray'ı Bernabeu Stadı'nda 6-0 yenmesi İspanya'da olduğu kadar dünya medyasında da geniş yankı buldu. İşte manşetlerReal Madrid, Galatasaray'ı süpürdü.Bale ve James olmasa ne yazar.Bernabeu'da zengileştirilmiş uranyum bulundu: Rodrygo...Real, Galatasaray'ı kolay geçti.Real Madrid'e huzur veren galibiyet.Rodrygo ve Benzama Galatasaray'ı bitirdi.Real Madrid, Galatasaray karşısında canlandı.Benzama ve Rodrygo Galatasaray'a yetti.Real'in karşısında bir rakip olmadığını söylememiz gerekecek.Real Madrid Bernabeu'da Galatasaray'ı ezdi.ŞAMPIYON Kulüpler Kupası'nda 2 kez çeyrek final ve 1 kez yarı final gören, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1, Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez son sekize kalan, Türkiye'nin UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan tek takımı olanSarı-kırmızılı takım son dönemde özellikle deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.En son 2012- 13 sezonunda Almanya'da Schalke'yi 3-2'lik skorla yenen Galatasaray, sonrasında ise 15 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak büyük hayal kırıklığına neden oldu.