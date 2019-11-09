2022 final olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Brand Week İstanbul etkinliğinin son gününde "Ortak hayalleri tasarlamak"
konu başlıklı oturumda konuştu. 14 Kasım Perşembe günü EURO 2020 elemelerinde oynayacağımız İzlanda'nın kendilerine ters geldiğini düşündüğünü belirten 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Sonuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğrayınca büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz günlük başarılarla avunduk, bu doğru değil. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nda oluruz. 2022 benim için final olacak"
dedi.
BİR MESSİ OLUŞTURAMIYORUZ
SPORUN ortak noktada birleşebilmek adına önemine değinen Güneş, "Galatasaray'ın mağlubiyetine üzüldük. Futbolun yaratıcılığını kaybettik. Çocuklarımızın yaratıcılıklarına izin verelim. Bir Messi oluşturamıyoruz.
Özgür bir ortam sağlayalım. Güzel bir rüya görüyorsan, o rüyanın gerçeğe dönüşmesi için uyanmak gerekir. Biz uyanmayı sevmiyoruz, rüyada gerçekleşsin istiyoruz. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Fransa maçı sadece bir sonuçtur, bir başarı elde edilmiştir
" ifadesini kullandı.
SORUN VAR AMA ÇÖZÜM DE VAR
ŞENOL Güneş, milli olayların Türk insanını bir araya getirdiğinin altını çizerek şunları aktardı: "Tam olarak gurur duyduğumuz bir Milli Takım olsun istiyoruz. Yabancıya karşı değiliz ama biz de üretebiliyoruz. Sorunlarımız var ama çözümlerimiz de var. Ürettiğimiz çocukları önce ülkemizde değerlendirmeliyiz, sonra dünyaya sunmalıyız. Milli Takım olgusu, taraftarı olan bir Milli Takım. Tüm takımları tutan taraftarların, piramidin tepesinde birleşmesini istiyoruz.
Avrupa Şampiyonası'na katılmak yeni neslin de önünü açacaktır."
DİYARBAKIR'A DA GİDECEĞİZ...
"BEN Trabzon'da doğdum ama her şehre rahatlıkla giderim. Benim oyuncum da gidecek. İstanbul'da çok müsabakalar yapıldı. Biz Dünya Kupası'na buradan gittik. Anadolu'ya yine gideceğiz. Birlikte yarışacağız.
Tribünde seyirci, sahada oyuncular aynı duyguyu yaşayacağız. İnşallah uygun bir zamanda Diyarbakır'a gideceğiz."
MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı: KALECI; Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Rize), Sinan Bolat (R.Antwerp), Uğurcan Çakır(Trabzon). DEFANS; Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalya), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), H.Ali Kaldırım (F.Bahçe). ORTA SAHA; Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (F.Bahçe), Efecan Karaca (Alanya), Emre Belözoğlu (F.Bahçe), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (F.Bahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Sivas), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (G.Saray). FORVET; Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (R.Valladolid).