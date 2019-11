2022 final olacak

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Brand Week İstanbul etkinliğinin son günündekonu başlıklı oturumda konuştu. 14 Kasım Perşembe günü EURO 2020 elemelerinde oynayacağımız İzlanda'nın kendilerine ters geldiğini düşündüğünü belirten 67 yaşındaki çalıştırıcı,dedi.SPORUN ortak noktada birleşebilmek adına önemine değinen Güneş, "Galatasaray'ın mağlubiyetine üzüldük.Özgür bir ortam sağlayalım. Güzel bir rüya görüyorsan, o rüyanın gerçeğe dönüşmesi için uyanmak gerekir. Biz uyanmayı sevmiyoruz, rüyada gerçekleşsin istiyoruz." ifadesini kullandı.ŞENOL Güneş, milli olayların Türk insanını bir araya getirdiğinin altını çizerek şunları aktardı: "Tam olarak gurur duyduğumuz bir Milli Takım olsun istiyoruz. Yabancıya karşı değiliz ama biz de üretebiliyoruz. Sorunlarımız var ama çözümlerimiz de var. Ürettiğimiz çocukları önce ülkemizde değerlendirmeliyiz, sonra dünyaya sunmalıyız.Avrupa Şampiyonası'na katılmak yeni neslin de önünü açacaktır.""BEN Trabzon'da doğdum ama her şehre rahatlıkla giderim. Benim oyuncum da gidecek.Tribünde seyirci, sahada oyuncular aynı duyguyu yaşayacağız. İnşallah uygun bir zamanda Diyarbakır'a gideceğiz."A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı: KALECI; Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Rize), Sinan Bolat (R.Antwerp), Uğurcan Çakır(Trabzon). DEFANS; Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalya), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), H.Ali Kaldırım (F.Bahçe). ORTA SAHA; Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (F.Bahçe), Efecan Karaca (Alanya), Emre Belözoğlu (F.Bahçe), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (F.Bahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Sivas), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (G.Saray). FORVET; Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (R.Valladolid).