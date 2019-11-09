Avrupa'da fırsat teptik

Avrupa'da Başakşehir dışında sahaya çıkan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor yine isteneni veremedi. Beşiktaş ve Trabzonspor rotasyonlu kadrosuyla mağlup olurken, Galatasaray ise Real Madrid karşısında fiyasko yaşadı. Üç büyük ekipten ikisi ligi Avrupa'ya tercih edince 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılımı direkt etkileyecek olan ülke puanında da büyük fırsatı geri çevirdik. Şu anda Türkiye, ülke puanı sıralamasında 31 bin 800 puanla 11. durumda. Bir üstümüzdeki Ukrayna takımları çıktıkları üç maçtan 3 puan çıkardı. Avusturya ekipleri ise iki maçtan 3 puan buldu. Bizim 4 takımımız ise 4 maçtan 3 puan çıkararak Ukrayna ile puan farkını da kapatma fırsatını kaçırdı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 12 maçta sadece 2 puan alabildi. Medipol Başakşehir ise tek başına 7 puan topladı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDU

Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'e karşı üç puanla İstanbul'a dönen Medipol Başakşehir ise bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Turuncu-lacivertliler ülke puanı sıralamasında hemen arkamızda 12. sırada bulunan Avusturya'nın bir ekibi olan Wolfsberger'i geçerek arkamızda bulunan Avusturya ile olan farkın da kapanmasını engelledi. Ülke puanında tam anlamıyla dökülen ekiplerimiz bu sezon toplayamadıkları puanlarla 22 ülkenin gerisinde kalmamıza sebep oldu. Bu sezon Avrupa'da sahaya çıkan 5 takımımız 3.200 puan toplayabildi. Beşiktaş sıfır puanla son sırada yer alırken, Galatasaray ve Başakşehir 5'er, Trabzonspor 3.5, Yeni Malatyaspor ise 2.5 puanlık etki edebildi. Galatasaray'ın kazandırdığı 5 puanın 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı için verilen bonus miktarı oldu.