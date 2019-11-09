Gaziantep FK Galatasaray | CANLI - İşte ilk 11'ler

Süper Lig 11. Haftada Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kıran kırana geçen karşılaşmalara çıkan sarı-kırmızılı takım Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek devler Liginde Real Madrid karşısında aldığı farklı mağlubiyetin etkisinde kurtulmak istiyor. Saat 20.00'de Kalyon Stadında başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak ve maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Öte yandan karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler arama motorlarında yoğun olarak Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı takibi üzerine araştırmalarda bulunuyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı takibi nasıl yapılır? İşte maç ve canlı takip ile ilgili tüm bilgiler…

GAZİANTEP FK 0 - 0 GALATASARAY

İŞTE 11'LER

Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode

Galatasaray XI: Muslera, Emre Taşdemir, Mariano, Ahmet Çalık, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Adem Büyük, Andone

FALCAO, ŞENER VE BELHANDA YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Şener Özbayraklı ve Belhanda, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.



Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.



Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı ile sol topuğunda ağrı hisseden Belhanda tedbir amaçlı olarak son antrenmanda yer almadı. Faslı oyuncu İstanbul'a döndü.



BABEL CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Hollandalı, sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP'TE SAKATLIKLAR SÜRÜYOR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'a karşı oluşturacağı kadroda sakat oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.

Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.

Sezon başından beri takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 2 oyuncu ise bu hafta Sumudica'dan talimat bekliyor.

Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.