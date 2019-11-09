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FK | CANLI - İşte ilk 11'ler -

11. Hafta karşılaşmaları kapsamında Futbol Kulübü ’ı sahasında konuk ediyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde zorlu maçlara çıkan Galatasaray, devler liginde karşılaşmasının etkisinden Gaziantep’te alacağı galibiyet ve 3 puanla kurtulmak istiyor. Saat 20.00’da Gaziantep Kalyon Stadında oynanacak karşılaşmanın ilk 45 dakikası için geri sayım sürüyor. Öte yandan karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı takibi ile ilgili araştırmalar yapıyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr’dan takip edebilirsiniz. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı takibi nasıl yapılır? İşte maç ve canlı takibe ilişkin tüm detaylar….

Giriş Tarihi: 9.11.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 19:23
Gaziantep FK Galatasaray | CANLI - İşte ilk 11'ler -

Süper Lig 11. Haftada Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kıran kırana geçen karşılaşmalara çıkan sarı-kırmızılı takım Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek devler Liginde Real Madrid karşısında aldığı farklı mağlubiyetin etkisinde kurtulmak istiyor. Saat 20.00'de Kalyon Stadında başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak ve maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Öte yandan karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler arama motorlarında yoğun olarak Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı takibi üzerine araştırmalarda bulunuyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı takibi nasıl yapılır? İşte maç ve canlı takip ile ilgili tüm bilgiler…

GAZİANTEP FK 0 - 0 GALATASARAY

İŞTE 11'LER

Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode

Galatasaray XI: Muslera, Emre Taşdemir, Mariano, Ahmet Çalık, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Adem Büyük, Andone

FALCAO, ŞENER VE BELHANDA YOK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Şener Özbayraklı ve Belhanda, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı ile sol topuğunda ağrı hisseden Belhanda tedbir amaçlı olarak son antrenmanda yer almadı. Faslı oyuncu İstanbul'a döndü.

BABEL CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Hollandalı, sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP'TE SAKATLIKLAR SÜRÜYOR
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'a karşı oluşturacağı kadroda sakat oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.

Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.

Sezon başından beri takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 2 oyuncu ise bu hafta Sumudica'dan talimat bekliyor.

Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.

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Gaziantep FK Galatasaray | CANLI - İşte ilk 11'ler -
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