Fatih Terim; Mariano, Marcao ve Babel'e son şanslarını verecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık R.Madrid hezimetini Gaziantep'te unutturmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde tur şansı kalmayan sarı-kırmızılı takım, bugün alacakları 3 puanla Süper Lig'de tekrar iddialı konuma gelmeyi planlıyor. Ancak bu maç G.Saray'da birçok futbolcu için daha büyük önem taşıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in performanslarından memnun olmasa da Mariano, Marcao ve Babel gibi isimlere son kez şans vereceği öğrenildi. Gaziantep deplasmanında da puan kaybı yaşanırsa birçok oyuncu devre sonuna kadar formayı unutacak ve Ocak ayındaki operasyonda takımdan gönderilecek.

Real Madrid'e karşı oynamayan genç oyuncular Emre Taşdemir ve Emre Mor'un Gaziantep'te forma giymesi bekleniyor. İspanya'da dökülen Nagatomo ve Feghouli ise kulübeye çekilecek.

BELHANDA İSTANBUL'A DÖNDÜ!

Younes Belhanda, sakatlığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol topuğunda ağrı hisseden Belhanda, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almayacak olan oyuncumuz, İstanbul'a döndü" denildi. Ç.Rize ve Real Madrid maçlarında forma giymeyen Faslı oyuncu son iki maçta kızağa çekilmişti.

ASLAN, G.ANTEP'E UÇTU, FALCAO İSE MADRİD'DE KALDI

Real Madrid maçı sonrası İspanya'da kalan ve bir gün burada idman yapan Galatasaray, dün direkt Gaziantep'e geldi. Galatasaray'ı burada kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e büyük ilgi gösteren taraftarlar, tecrübeli hoca ile fotoğraf çektirmek için yarıştılar. Falcao ise Madrid'de kaldı.

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Avrupa dönüşlerinde istediği sonuçları almakta zorlanan Galatasaray çıktığı üç maçta 7 puan kaybetti ve 2 puan topladı.

MARIANO

33 yaşındaki Mariano 13 maçta bin 111 dakika görev yaptı.

MARCAO

13 maçta görev yapan Marcao bin 123 dakika forma giydi.

BABEL

15 maçta bin 310 dakika sahada kalan Babel 4 gol attı.