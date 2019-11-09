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Varlığı zarar!

Maliyeti ile dudak uçuklatan Lens, Braga maçında son kredisini de tüketti

Giriş Tarihi: 9.11.2019
Varlığı zarar!
2017 yazında 1.5 milyon Euro kiralama ücretiyle Beşiktaş'a gelen, sezonun bitiminde bonservisine 4 milyon Euro ödenen Jeremain Lens, yıllık 2.2 milyon Euro kazancı ve aldığı primlerle Beşiktaş'ın en büyük kamburlarından birisi oldu. Hollandalı yıldız, Braga maçında da kırmızı kart gördüğü 43. dakikaya kadar sahada adeta yokları oynadı. 17 kez ayağındaki topu kaybeden, 2 ortayı da karavana atan 32 yaşındaki futbolcunun fiziki yetersizliği dikkat çekti. Rakipleriyle girdiği 6 ikili mücadeleyi de kaybeden ve sadece 1 top alan Lens, Beşiktaş'ta satılacaklar listesinin başına konuldu.
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