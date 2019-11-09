Varlığı zarar!

BUGÜN NELER OLDU

017 yazında 1.5 milyon Euro kiralama ücretiyle Beşiktaş'a gelen, sezonun bitiminde bonservisine 4 milyon Euro ödenen Jeremain Lens, yıllık 2.2 milyon Euro kazancı ve aldığı primlerle Beşiktaş'ın en büyük kamburlarından birisi oldu.Rakipleriyle girdiği 6 ikili mücadeleyi de kaybeden ve sadece 1 top alan Lens, Beşiktaş'ta satılacaklar listesinin başına konuldu.