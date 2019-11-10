15’lik Emre Demir ligde tarih yazdı

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği dün sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmada ağları havalandıran konuk ekibinOyuna girdikten 3 dakika sonra 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz'ın pasında şık bir vuruşla ağları havalandıran15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, ligde gol sevinci yaşayan Emre'den önce ligin en genç golcüleri şu isimlerdi: Enes Ünal (16), Batuhan Karadeniz (16), Serkan Bakan (16). Bu arada G.Birliği'ne galibiyeti getiren gollerikaydetti.Kayserispor'un tek golünü kaydeden ve lig tarihinin en genç golcüsü olan 15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, aynı zamanda bu sezon Avrupa'nın da en genç gol atan ismi unvanını aldı. Barcelona tarafından da izlenen Emre, bir ara PSG tarafından denenmişti.