15’lik Emre Demir ligde tarih yazdı

Gençlerbirliği dün sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmada ağları havalandıran konuk ekibin 15 yaşındaki genç oyuncusu Emre Demir tarihe geçti...
Oyuna girdikten 3 dakika sonra 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz'ın pasında şık bir vuruşla ağları havalandıran Emre, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu...
15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, ligde gol sevinci yaşayan Emre'den önce ligin en genç golcüleri şu isimlerdi: Enes Ünal (16), Batuhan Karadeniz (16), Serkan Bakan (16). Bu arada G.Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 14'te Sio ve 81'de Stancu
kaydetti.
AVRUPA'YI DA FETHETTİ
Kayserispor'un tek golünü kaydeden ve lig tarihinin en genç golcüsü olan 15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, aynı zamanda bu sezon Avrupa'nın da en genç gol atan ismi unvanını aldı. Barcelona tarafından da izlenen Emre, bir ara PSG tarafından denenmişti.